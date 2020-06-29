Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyor - Son Dakika

Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyor

Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyorADANA'da koronavirüs salgınındaki normalleşme sürecinde sanayi çalışanlarına antikor testi yapılmaya başlandı.

Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyor

YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz

ADANA'da koronavirüs salgınındaki normalleşme sürecinde sanayi çalışanlarına antikor testi yapılmaya başlandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde yapılan antikor tarama testleri işletmelerde çalışanlara yerinde numuneleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Hiçbir semptom göstermediği halde taşıyıcı olan ve hastalığı fark etmeden atlatan kişilerin tespit edilmesinin hedeflendiği antikor tarama testleri Adana'da Sanayi Odası koordinasyonunda yapılmaya başlandı. İlk testler, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kaya ile çalışanlara yapıldı.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, üretim kararlılığını sürdürürken, sağlığı da korumak zorunda olduklarını belirtirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, sanayi işletmelerinde faaliyet gösteren çalışanlara yönelik yapılması planlanan Antikor Temelli Covid-19 Tarama Testi yapmaya başladık. Bu bağlamda antikor testi ile kişilerin vücutlarında Covid-19 virüsüne yönelik antikor bulunup bulunmadığı tespiti yapılacaktır. Kişinin halihazırda koronavirüsüne maruz kalıp kalmadığının, hasta olup olmadığının kesin tespiti için PCR testi yapılması gerekmektedir. Yapılan testler ertesinde antikor testi sonuçları pozitif çıkan kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi yapılacak ve ona göre nihai sonuçlar alınıp, gerekli diğer sağlık prosedürleri işletilecektir dedi.

'KURALLARA UYALIM'

Türkiye'nin koronavirüs pandemisi ile ciddi bir mücadele verdiğini ve bunu da en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten Kıvanç, Adana'da sanayicilere yönelik gerekli taramalara başladık. Benim buradaki genel mesajım herkes için sosyal mesafenin korunması, maskelerin takılması ve hijyen kurallarına uyulması. Ancak bu süreçte böyle baş edebiliriz. Tüm sanayicilerimizi bu tarama testini yaptırmaları için davet ediyoruz. Bunun kendilerine büyük fayda sağlayacağı ve tüm sanayi için önemli olduğunu belirtmek istiyorum diye konuştu.

Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 19:03 İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sanayi çalışanlarını antikor testleri yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]