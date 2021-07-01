Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan teröristin de aralarında bulunduğu 9 terör örgütü YPG/ PKK sanığının 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, TNT ile yakalanan tutuklu sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan A.K, M.Ş.A. ve S.C. de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık B.K, savunmasında, 2013 yılında terör örgütü YPG/PKK'ya katıldığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıl örgüt içerisinde bulunduğunu belirten B.K, şöyle konuştu:

"Örgüt içerisinde aktif bir rolüm yoktu. Annemi çok özlediğim için Adana'ya dönme kararı verdim. Tamamen bireysel çabalarımla Adana'ya döndüm. Sahte kimliği Kuzey Irak'ta yaptırdım. Çamlıbel Mahallesi benim ailemin evinin bulunduğu yerdir. Malzemelerin bulunduğu adres, bana örgüt tarafından bildirildi. Malzemelerin olduğu yerde, kalacağım süre zarfına kadar yetecek para, bilgisayar, telefon, benzeri şeyler olduğu söylendi. Çantanın içinden çıkan malzemeleri görünce şok oldum. Bu malzemeler bana ait değildir. Ben orada yaşam koşullarımın oluşturacak malzemeler olacağını düşündüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklardan S.C, M.Ş.A, M.Z.A, M.C, M.M. ve A.K. ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.