Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü

04.04.2022 18:04
Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan teröristin de aralarında bulunduğu 9 terör örgütü YPG/PKK sanığının 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan teröristin de aralarında bulunduğu 9 terör örgütü YPG/ PKK sanığının 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, TNT ile yakalanan tutuklu sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan A.K, M.Ş.A. ve S.C. de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumunun dikkate alınarak, sanık B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik"ten, M.Ş.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan, diğer sanıklar M.A.A, A.K, M.M, M.Z.A, M.C, M.E. ve S.C'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık B.K, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesini istiyorum. Ayrıca bir sonraki mahkeme duruşma salonunda bulunmak istiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Kente patlayıcı maddeyi ben taşımadım. Bu malzemeler bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını ileri sürerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının terör örgütü YPG/PKK'da faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklardan S.C, M.Ş.A, M.Z.A, M.C, M.M. ve A.K. ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Zanlılardan M.A.A. ve M.E. ise savcılık talimatıyla salıverilmişti.

YORUMLAR
500
Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Adana, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'sansasyonel eylem' hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement