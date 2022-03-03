Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

03.03.2022 10:41
Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden sulama kanalında kullanılan malzemeler çaldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden sulama kanalında kullanılan malzemeler çaldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Mahallesi'nde plakası bulunmayan bir kamyoneti durdurup aradı.

Ekipler, araçta ele geçirilen bir sulama kapağı, 4 sulama sistemi vanası ve bu vanaya ait farklı ebatlarda 24 somun vida parçasının, bir sulama kanalı inşaatının şantiyesinden çalındığını belirledi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı, çalıntı malzemeler şantiyeye teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, İmamoğlu, İnşaat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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