Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir inşaat şantiyesinden sulama kanalında kullanılan malzemeler çaldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Mahallesi'nde plakası bulunmayan bir kamyoneti durdurup aradı.

Ekipler, araçta ele geçirilen bir sulama kapağı, 4 sulama sistemi vanası ve bu vanaya ait farklı ebatlarda 24 somun vida parçasının, bir sulama kanalı inşaatının şantiyesinden çalındığını belirledi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı, çalıntı malzemeler şantiyeye teslim edildi.