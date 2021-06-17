Şarampole devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şarampole devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şarampole devrilen ticari taksinin şoförü yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şarampole devrilen ticari taksinin şoförü yaralandı. Emin Adalı yönetimindeki 01 T 1992 plakalı taksi, Yavuzlar Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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