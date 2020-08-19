Adana'da 'sarı altın' mısırın hasadı başladı - Son Dakika

Adana'da 'sarı altın' mısırın hasadı başladı

ADANA'da, 'sarı altın' olarak tabir edilen mısırın hasadı başladı. Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, mısırın geçen yıl bu dönemlerde hasadının bittiğini ancak bu yıl havadaki nem oranını yüksek olmasından dolayı yeni başladığını söyledi.

Türkiye'nin 6 milyon ton mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak tabir edilen mısır hasadı başladı. Geçen yıl bu dönemlerde hasadın bittiğini ancak bu sene havadaki nem oranının yüksek olmasından dolayı yeni başlandığını belirten Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, mısır üretiminin arttırılmasını gerektiğini kaydetti. İncefikir, "Ülkemizde toplam mısır rekoltemiz 6 milyon ton, bunu önümüzdeki dönemlerde 10 milyon tona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda verimlilik orta seviyede, mısır özellikle yağ ve yem alanlarında kullanılan çok önemli bir ürün. Girdi maliyetlerinin biraz daha düşürüldüğü takdirde, rekoltemizi arttırma kapasitemiz var" diye konuştu.