Adana'da "sarma yeme yarışması" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'sarma yeme yarışması' yapıldı - Son Dakika

Adana'da "sarma yeme yarışması" yapıldı

6 saat önce

Adana'da "sarma yeme yarışması" düzenlendi.

Adana'da

Adana'da "sarma yeme yarışması" düzenlendi.

Kentte bir alışveriş merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve TFF 1. Lig ekibi Adanaspor oyuncuları Celil Yüksel ve Bagayoko'nun katılımıyla restoran açılışı yapıldı.

Açılışın ardından restoran tarafından sarma yeme yarışması gerçekleştirildi.

Kadınların da yer aldığı ve ilginç görüntülerin yaşandığı yarışmada, tabağındaki 20 sarmayı bir dakikada bitiren lise öğrencisi Mehmet Bilgin birinci oldu.

Bilgin'e işletme sahibi tarafından altın hediye edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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