Adana'da Seçim İçin Tedbirler Alındı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, seçimler için huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, seçimler için huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi.



Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde alınması gereken güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.



Seçim güvenliğinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde oy kullanmalarını sağlamak, seçim öncesinde ve sonrasında herhangi bir aksaklığa, olumsuz bir duruma ya da güvenlik zafiyetine meydan vermemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.



Görevli tüm birimlerin, birbirleriyle koordinasyon içerisinde çalışmasını seçim günü ve sonrasında da sürdüreceğini belirten Vali Demirtaş, sonuçların ne olursa olsun dostluk ve kardeşliğimizin daim olması temennisinde bulunarak seçimlerin Adana'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantının ardından, ilçelerde vatandaşlara verilen kamu hizmetleri ve yapılan yatırımlar da değerlendirildi. - ADANA

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