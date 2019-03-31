Son Dakika Haberleri: Adana'da Seçim Kavgası

Adana'da Seçim Kavgası

37 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti.

Adana'da Seçim Kavgası, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Adana Erkek Lisesi'ne oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle çıkan kavgaya okulda görevli polisler müdahale etti.

Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş ederek sonlandırdı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Seçim Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]