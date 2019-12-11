Son Dakika Haberleri: ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU

6 saat önce

ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu.

ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU, System.String[]

ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu. İlk olarak köpek zannedilen daha sonra ise yaban domuzu olduğu anlaşılan hayvan, bir müddet sokak aralarında dolaştıktan sonra ağaçlık araziye kaçarak, ortadan kayboldu.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta iri bir havyanın dolaştığı gören vatandaşlar, yaklaşınca yaban domuzu olduğunu fark etti. Yabani hayvanın kimseye zarar vermemesi için peşinden giden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir apartmanın otoparkına giren domuzun yakalanması için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma memuru sevk edildi. Uzman memur tarafından otoparktan kontrollü olarak çıkartılan yaban domuzu, kaçmaya başladı. Ekip ve vatandaşların peşinden gittiği yaban domuzu, ağaçlık araziye girip, ortadan kayboldu. Yaban domuzunun, kentin yaklaşık 5 kilometre dışındaki ormanlık alandan yerleşim yerine geldiği düşünülüyor.

"HIRLADI, SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Hayvanı ilk olarak köpek zannettiklerini, peşinden gittiklerini anlatan Barış Çakı, "Hırladı, saldırmaya çalıştı. Sabah okula giden çocuklara zarar verebilir diye takip ettik. Gerekli birimleri arayarak, durumu bildirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Elinde silah bulunan polisten görüntü

Hayvanın saklandığı otoparkın ait olduğu apartmandan görüntü

Yaban domuzunu görüp, takip eden Barış Çakı (Beyazlı) ile röp.

Yaban domuzundan görüntü

Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Yaban domuzunun otoparktan çıkıp, kaçmaya başlaması

Polislerin ve vatandaşların hayvanın peşinden gitmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Çukurova, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü
Balıkesir'deki depremde kahvehanede olan vatandaşların kaçış anı kameraya yansıdı Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu (Özel) Eşinin park etmesini beğenmedi lüks cipi devirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 09:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA'DA ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU, PANİĞE NEDEN OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]