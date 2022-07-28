Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi

28.07.2022 14:41
Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde çantalarında 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen 2 kadın hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde çantalarında 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen 2 kadın hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, 19 Mart'ta tutuklanan şüpheliler R.O. ve S.H. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır'dan İstanbul'a giden zanlıların da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurduğu belirtildi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle otobüste yapılan aramada, kadın yolcular R.O. ve S.H'nin çantalarından birer pakette 1 kilo 56 gram esrar ele geçirildiği ve uyuşturucuyu para karşılığında taşıdıkları bildirilen iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu R.O. ve S.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da çantalarında uyuşturucu bulunan 2 kadının 15'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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