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Adana'da şehirlerarası otobüslere 'bayram' denetimi

13 dakika önce

Adana'da şehirlerarası otobüslere 'bayram' denetimiAdana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili önlemleri kapsamında, Merkez Otogar'dan çıkış yapan otobüsleri denetledi.

Adana'da şehirlerarası otobüslere 'bayram' denetimi
Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili önlemleri kapsamında, Merkez Otogar'dan çıkış yapan otobüsleri denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Ekipler, Adana Merkez Otogar'da denetim yaptı. Otobüs sürücülerini hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları konusunda uyaran polisler, ayrıca, yorgun olarak araç kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekti. Sürücü ve yolcular emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarıldı.
Ekipler, Öğretmenler Bulvarı ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kavşağında da kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Uyarılara rağmen kurallara uymayan sürücü ve yolculara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.
Adana'da şehirlerarası otobüslere 'bayram' denetimi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
Merkez, Adana, Güncel
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