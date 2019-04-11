Son Dakika Haberleri: Adana'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek

Adana'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek

1 saat önce

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Adana'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek, System.String[]
Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devlet ve millet olarak şehit aileleri ve yakınları ile gazilere her koşulda sahip çıkacaklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve '10 Nisan Polis Haftası' kutlama etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Polis Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devlet ve millet olarak şehit aileleri ve yakınları ile gazilere her koşulda sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Türk Polis Teşkiatı'nın, görevi başında canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri de daima şükranla anıyoruz" dedi.

Programa Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:53 Kaynak: İHA
Polis, Adana, Güncel
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