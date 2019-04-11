Adana'da Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek

Adana
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, devlet ve millet olarak şehit aileleri ve yakınları ile gazilere her koşulda sahip çıkacaklarını söyledi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve '10 Nisan
Polis Haftası' kutlama etkinlikleri kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğünce şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.
Polis Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devlet ve millet olarak şehit aileleri ve yakınları ile gazilere her koşulda sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Türk Polis Teşkiatı'nın, görevi başında canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri de daima şükranla anıyoruz" dedi.
Programa Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın
, 6. Mekanize Piyade
Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ADANA