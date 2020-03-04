Adana'da şehit annesine hakaret eden şoförün yargılanması sürdürüldü - Son Dakika
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Adana'da şehit annesine hakaret eden şoförün yargılanması sürdürüldü

6 saat önce

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'da şehit annesine hakaret eden şoförün yargılanması sürdürüldü, System.String[]

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz otobüs şoförü Eren G. ile müşteki şehit annesi Zübeyde Tura katılmadı.

Olayla ilgili bilgi sahibi tanıkların da gelmediği duruşmada mahkeme hakimi, bilirkişiden istenen, sanık Eren G'nin şehit annesi ile aralarında geçen konuşmaların yer aldığı CD'nin çözümüyle ilgili raporun geldiğini belirtti.

Rapora ilişkin detayların aktarıldığı duruşmada mahkeme hakimi, tanıkların zorla getirilmelerine karar verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Adana'da 13 Şubat 2018'de kartını göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücret isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Şoför hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ- Bingöl kara yolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatılmıştı. İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığının ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirilmişti.

Tutuklandıktan sonra İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartıyla tahliye edilen özel halk otobüsü şoförü Eren G, şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

Zübeyde Tura da Eren G'yi affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek, şikayetinden vazgeçmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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