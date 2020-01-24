Adana'da şehit çocukları için gezi düzenlendi - Son Dakika

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Adana'da şehit çocukları için gezi düzenlendi
6 saat önce
Adana İl Emniyet Müdürülüğü, şehit çocukları için gezi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Adana İl Emniyet Müdürülüğü, şehit çocukları için gezi düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Sosyal Hizmetler Şubesi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, şehit çocuklara karne hediyesi olarak gezi organize etti.
Emniyet Müdürü Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş'ın da katıldığı gezide, şehit çocukları ve aileleri, Tarsus Hayvanat Bahçesi ile tarihi ve turistik yerlere götürüldü.
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