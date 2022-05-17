Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, öğretmen ve öğrenciler Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ziyaret etti.

Ziyarette şehit Kaymakam Saim Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Bayrağı" geleneği başlatacaklarını söyledi.

Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarına astıkları bayrağın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören alanına getirileceğini aktaran Gürçam, "Bayrak, 2 Haziran'da Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hoşkadem Camisi minaresine asılacak. Kurtuluş Bayrağı geleneğini bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.