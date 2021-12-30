Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün anısına kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21 Kasım'da başlayan turnuvada 17 takım arasında oynanan maçlar sonucunda Karaisalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı takımları finale kaldı.

Hacı Aldatmaz Spor Salonu'nda oynanan finalde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı takımı, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Kaymakam Mert Kumcu ile Belediye Başkanı Saadettin Aslan tarafından verildi.

Kaymakam Kumcu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde halkın da desteğiyle kısa zamanda bertaraf edilen FETÖ'nün darbe girişiminde aralarında hemşehrileri özel harekat polisi Sevda Güngör'ün de olduğu birçok vatan evladının şehit olduğunu belirtti.

Güngör'ü anısına düzenlenen turnuvayla ilçedeki kurumlar ve bu kurumlarda görev yapan memurlar arasındaki iş birliğini, birlik ve beraberliği geliştirmek istediklerini ifade eden Kumcu, "1,5 ay süren turnuvaya vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Biz bu kadar turnuvaya rağbet olacağını tahmin etmiyorduk. Bu organizasyonla voleybola da ilginin artığını düşünüyoruz." dedi.

Karaisalı Belediye Başkanı Aslan da şehit Güngör'ün aziz hatırası için turnuva düzenlediklerini belirterek, "Çok güzel duygu ve düşünceler alıyoruz. Böyle güzel organizasyonları ilçemizde devam ettireceğiz. "diye konuştu.

Güngör'ün ilçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde yaşayan annesi Nural Güngör evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı anısına böylesi bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Güngör, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımız unutulmayacak diye biz çok seviniyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda 27 yaşındaki Sevda Güngör şehit olmuştu.