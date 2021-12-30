Üye Girişi
Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi

30.12.2021 10:17
Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün anısına kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün anısına kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21 Kasım'da başlayan turnuvada 17 takım arasında oynanan maçlar sonucunda Karaisalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı takımları finale kaldı.

Hacı Aldatmaz Spor Salonu'nda oynanan finalde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı takımı, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Kaymakam Mert Kumcu ile Belediye Başkanı Saadettin Aslan tarafından verildi.

Kaymakam Kumcu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde halkın da desteğiyle kısa zamanda bertaraf edilen FETÖ'nün darbe girişiminde aralarında hemşehrileri özel harekat polisi Sevda Güngör'ün de olduğu birçok vatan evladının şehit olduğunu belirtti.

Güngör'ü anısına düzenlenen turnuvayla ilçedeki kurumlar ve bu kurumlarda görev yapan memurlar arasındaki iş birliğini, birlik ve beraberliği geliştirmek istediklerini ifade eden Kumcu, "1,5 ay süren turnuvaya vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Biz bu kadar turnuvaya rağbet olacağını tahmin etmiyorduk. Bu organizasyonla voleybola da ilginin artığını düşünüyoruz." dedi.

Karaisalı Belediye Başkanı Aslan da şehit Güngör'ün aziz hatırası için turnuva düzenlediklerini belirterek, "Çok güzel duygu ve düşünceler alıyoruz. Böyle güzel organizasyonları ilçemizde devam ettireceğiz. "diye konuştu.

Güngör'ün ilçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde yaşayan annesi Nural Güngör evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı anısına böylesi bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Güngör, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımız unutulmayacak diye biz çok seviniyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda 27 yaşındaki Sevda Güngör şehit olmuştu.

YORUMLAR
500

Karaisalı, voleybol, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika


Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor         
10:16
Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı         
10:09
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da şehit polis memuru Sevda Güngör anısına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement