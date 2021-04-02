Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak - Son Dakika

Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak

02.04.2021 19:03
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla yakalanıp, tutuklanan, aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu...

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla yakalanıp, tutuklanan, aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden'in de bulunduğu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İmam Özden'in ise itirafları yer aldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep edilen şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi. Olayın ardından belediye ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu, saldırganların DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden ile yeğeni İmam Özden'in de aralarında bulunduğu A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. olduğu belirlendi. Mezarlığın gidiş- geliş güzergahında yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelileri, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.MEZAR TAŞLARINDAKİ AYAKKABI TABANI İZLERİ ÖRTÜŞTÜTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yeğeni İmam Özden, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.'dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi. Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.'nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerindeki ayakkabı tabanı izlerinin uyuştuğu tespit edildi.5'İ TUTUKLANDI, İTİRAFÇI TUTUKSUZ YARGILANACAKEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden, aralarında Mahmut Özden'in oğlu HÜseyin Özden'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, itirafçı olan İmam Özden ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'ŞİRK' GÖRÜYORLARDEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolü altında bulunan bölgelerde, silahlı terör örgütü üyelerinin Suriye'de radikal selefi düşünce doğrultusunda tarihi eserler, heykeller, mezar taşları, mabetler gibi yerleri sözde 'şirk' olarak gördüğü ve bu yapıları tahrip ettiği biliniyor.İDDİANAME HAZIRLANDIOlayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İDDİANAMEDE İTİRAFLAR DA YER ALDIİddianamede, şüphelilerden İmam Özden'in, 'Turbey' olarak tanınan mahalleden arkadaşı M.D.'nin, olaydan önce H.Ç., A.B.D. ve akrabası Hüseyin Özden ile evine geldiğini ve Ali Hocalı Mahallesi'ndeki mezarlığa gidecekleri ve mezar taşlarını kıracaklarını söylediği itirafı yer aldı. Kendisine de gelip gelmeyeceğinin sorulduğunu öne süren İmam Özden'in, "Kozan'a tarlada çalışmaya gideceğimi söyleyerek, gelmeyeceğimi belirttim. M.D. ile olaydan sonra tekrar bir araya geldiğimizde mezarlıktaki mezar taşlarını kırdıklarını, hatta internette '79 mezar taşı kırılmış' şeklinde arama yapmam halinde gerçekleştirdikleri bu olayı göreceğimi söyledi. Mezar taşlarını neden kırdıkları hakkında bilgi vermedi. Ben de internetten M.D.'nin bana söylediği görüntüyü izledim" dediği öğrenildi.YARGILAMAYA İLERLEYEN GÜNLERDE BAŞLANACAKİddianamede, ihbar ve teşhis tutanakları, İmam Özden'in beyanları, ele geçirilen DEAŞ'ı simgeleyen bezler, örgüt üyelerinin yer aldığı görsellere ilişkin dijital materyaller, toplatılma kararı bulunan kitap ve dokümanlar dikkate alındığında, örgütün amaç ve yöntemlerini bilerek ve isteyerek uygulayan sanıkların, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı kaydedildi.


Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak
Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak

Türkiye, Terör, Şehit, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da şehit polislerin mezarlarını tahrip edenler, 'terör' suçundan yargılanacak - Son Dakika


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