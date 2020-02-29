Son Dakika › Güncel › Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2) - Son Dakika
Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2)
6 saat önce
UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİŞehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ
Şehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da cami avlusunda dolaşan Uygar'ı kucağına alarak sevdi.Cenaze namazının kılınmasının ardından, vatandaşlar şehit olan diğer askerler içinde gıyabı cenaze namazı kıldı.
Son Dakika İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz İdlib şehidi Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'nın metaneti