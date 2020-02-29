Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2) - Son Dakika

Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2)

6 saat önce

UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİŞehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı.

Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2), System.String[]

UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Şehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da cami avlusunda dolaşan Uygar'ı kucağına alarak sevdi.Cenaze namazının kılınmasının ardından, vatandaşlar şehit olan diğer askerler içinde gıyabı cenaze namazı kıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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