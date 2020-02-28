Adana'da şehitler nedeniyle müzik yayınları durduruldu - Son Dakika
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Adana'da şehitler nedeniyle müzik yayınları durduruldu

6 saat önce

Çukurova Eğlence Yerleri Derneği (AÇEYDER) Başkanı Feridun Özkan, İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle, Adana'daki eğlence yerlerinde müzik yayınlarını durdurduklarını bildirdi.

Adana'da şehitler nedeniyle müzik yayınları durduruldu, System.String[]

Çukurova Eğlence Yerleri Derneği (AÇEYDER) Başkanı Feridun Özkan, İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle, Adana'daki eğlence yerlerinde müzik yayınlarını durdurduklarını bildirdi.


Özkan, İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa diledi.


Adana'daki tüm eğlence yerlerinin şehitler anısına iki gün boyunca müzik yayını yapmayacağını ifade eden Özkan, "Ulusumuzun başı sağ olsun. Askerlerimize yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.


Türkiye'nin yasta olduğu bir dönemde müzik yayınlamayı içlerine sindiremediklerini kaydeden Özkan, "İdlib'den gelen şehit haberleriyle yüreğimiz dağlandı. Akan kanın bir an önce son bulmasını diliyoruz" ifadesini kullandı. - ADANA

İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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