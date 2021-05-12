Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

ADANA'da Ramazan Bayramı arifesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, şehit ailelerinin Ramazan Bayramı arifesi ve birinci gününde şehit ailelerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi. Şehit aileleri de her bayram olduğu gibi bu bayram arifesinde de şehitliklere gitti. Adana'da Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua etti.

'HAYALLERİ OLAN BİR ÇOCUKTU'

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1995 yılında PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Yusuf Eroğlu'nun eniştesi Ömer Kamara, "Yusuf çok temiz kalpli, hayalleri olan bir çocuktu. Vatanı için şehit olmadan 15 gün önce birlikteydik. Yine hayallerini anlatıyordu. Rüyasında, her operasyona gittiğinde karşısına bir teröristin çıktığını söylüyordu. O akşam bana, 'Enişte, bu defa operasyonda öncü birlikte olacağım. ya o terörist beni vuracak ya ben onu vuracağım' dedi ve öyle gitti. Şakağına isabet eden tek kurşunla iki gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra şehit haberi geldi" diye konuştu.