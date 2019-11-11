Adana'da kentsel sorunların dile getirileceği "sehrimiz.org" internet sitesi tanıtıldı.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Fazilet Kansu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, dernekleri ve Polonyalı ortakları Kalkınma Politikası Vakfı işbirliğinde "Gençlik kentsel hareket laboratuvarı, dezavantajlı gençlerin kamusal alan karar verme programlarına katılımı aracılığıyla sivil toplum diyaloğuna dahil edilmesi projesi" hazırladıklarını belirtti.

Uygulamaya geçen proje kapsamında Adana'da katılımcı bir mekansal dönüşüm sağlayacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Kansu, kentsel sorunların dile getirileceği bir internet sitesi oluşturduklarını kaydetti.

Kansu, şunları söyledi:

"Yeni projemizin temel hedefi Adana'da pek çok farklı kesimin katılımını sağlayarak birtakım gereksinimleri karşılayabilecek bir mekansal dönüşüm gerçekleştirmek. Bu yöntemlerden birisi de 'sehrimiz.org' internet sitesi. Adana'da yaşayan vatandaşlarımız kentsel sorunlarını ve şikayetlerini bu sitede belirtebilecekler. Site aracılığıyla kullanıcılar, kentte belediye hizmetleri hakkında şikayetlerini lokasyon belirterek, isterlerse fotoğraf da yükleyerek dile getirebilecekler. "

Kansu, proje kapsamında bir de kent bostanı kuracaklarını sözlerine ekledi.