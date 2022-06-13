Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi

13.06.2022 16:41
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi

ADANA'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde 3 araç kullanılamaz hale gelirken, mahsur kalan bir kişi kepçeyle kurtarıldı.

Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi
YORUMLAR
500
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi Çocuklar römork havuzda serinliyor Çocuklar römork havuzda serinliyor
Kaynak: DHA

Tragger, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement