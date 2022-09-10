Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

10.09.2022 16:52
Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi

Adana'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü 9 yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Adana'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü 9 yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla 5 bin 600 gıda ve 400 temizlik malzemesinden oluşan 6 bin koli ile 25 ton un hazırlandı.

Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince 9 tıra yüklendi.

Yardım tırları, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla okunan duanın ardından Pakistan'a "İyilik Treni" ile gönderilmek üzere Mersin'e uğurlandı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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