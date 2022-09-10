Adana'da, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü 9 yardım tırı, dualarla uğurlandı.
Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla 5 bin 600 gıda ve 400 temizlik malzemesinden oluşan 6 bin koli ile 25 ton un hazırlandı.
Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince 9 tıra yüklendi.
Yardım tırları, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'ın katılımıyla okunan duanın ardından Pakistan'a "İyilik Treni" ile gönderilmek üzere Mersin'e uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi - Son Dakika