Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı - Son Dakika

Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ile Ceyhan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı, System.String[]

Adana'nın Kozan ile Ceyhan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle Kozan-Ceyhan kara yolu Avcılar Mahallesi civarında sel suları yolu kapadı, bazı evler su altında kaldı.

Karayolları, Devlet Su İşleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açma ve mahalledeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Yolda önlem alan jandarma ekipleri, araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.

Ceyhan ilçesi Avcılar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Şimşek, her yağmur yağdığında mahallelerini su bastığını ifade ederek "Yetkililere daha önce de bildirdik ancak sonuç alamadık. Geçen yıl yine aynı sel bastı. Gereken yapılacak dediler ama yapılmadı." diye konuştu.

Evi sular altında kalan İbrahim Davacı da yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Ceyhan, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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