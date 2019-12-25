Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı - Son Dakika

Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ile Ceyhan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Adana'nın Kozan ile Ceyhan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu aşırı yağış ve sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle Kozan-Ceyhan kara yolu Avcılar Mahallesi civarında sel suları yolu kapadı, bazı evler su altında kaldı.

Karayolları, Devlet Su İşleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açma ve mahalledeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Yolda önlem alan jandarma ekipleri, araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.

Ceyhan ilçesi Avcılar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Şimşek, her yağmur yağdığında mahallelerini su bastığını ifade ederek "Yetkililere daha önce de bildirdik ancak sonuç alamadık. Geçen yıl yine aynı sel bastı. Gereken yapılacak dediler ama yapılmadı." diye konuştu.

Evi sular altında kalan İbrahim Davacı da yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı

Ceyhan, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası kent sular altında kaldı
Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
19:21 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu - Son Dakika
19:20 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Son Dakika
19:18 Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
19:18 Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika
18:09 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sel Kozan-Ceyhan yolunu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]