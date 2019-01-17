Son Dakika Haberleri: Adana'da Sel Mağduru Çiftçiler, Borçlarının Ertelenmesini İstiyor

Adana'da Sel Mağduru Çiftçiler, Borçlarının Ertelenmesini İstiyor

58 dakika önce

KARATAŞ Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, sağanak yağış ve baraj kapaklarından bırakılan sular nedeniyle ilk tahminlere göre Adana genelinde 200 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını söyledi.

Adana'da Sel Mağduru Çiftçiler, Borçlarının Ertelenmesini İstiyor, System.String[]
KARATAŞ Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, sağanak yağış ve baraj kapaklarından bırakılan sular nedeniyle ilk tahminlere göre Adana genelinde 200 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını söyledi. Başkan Yeşilyaprak, su taşkını yaşanan bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçinin devlete olan kredi borçlarının 2 yıl ertelenmesini istedi.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, sağanak yağışın neden olabileceği taşkın riski nedeniyle Seyhan Barajı kapaklarının açıldığını, saniyede 815 metreküp suyun Seyhan Nehri'ne bırakıldığını söyledi. Barajdan bırakılan su nedeniyle taşan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasındaki Karataş ilçesinde ilk belirlemelere göre 80 bin, Adana genelinde de 200 bin dönüm civarında arazinin sular altında kaldığını vurgulayan Yeşilyaprak, şunları söyledi:

"Bu arazilerde genellikle buğday, marul, lahana, kara lahana, karpuz ekili. Narenciye bahçeleri var. Hava çok soğuk, dünden beri don riski var. Dalında olan meyveler büyük zarar gördü. Rüzgar dün saatte 100 kilometre hızla esiyordu bu da meyvelerin dökülmesine sebep oldu. İhracatta da kalite düşüklüğü oldu. Yer yer dolu yağışları meydana geldi. Devletin acil şekilde burayı afet bölgesi ilan edip çiftçinin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi'ye olan borçlarını en az 2 yıl ertelemesini arzu ediyoruz." - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Karataş, Adana, Güncel
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