Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı

6 saat önce

ADANA'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü.

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı, System.String[]

ADANA'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan- Adana istikametinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düştü. Burada sürüklenmeye başlayan otomobildeki 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarak, kurtulmayı başardı. Kurtulan bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi zodiac ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan bir kişi "Arabada 5 kişiydik. Otomobil suyun içerisindeyken bir anda durdu. Sonra da akıntıya kapıldı" diye konuştu.

İsimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:50 Kaynak: DHA
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