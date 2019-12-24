Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3 - Son Dakika

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3

6 saat önce

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3.

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
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