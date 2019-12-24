Son Dakika › Güncel › Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3 - Son Dakika
Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3
6 saat önce
Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı -3
Son Dakika Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu