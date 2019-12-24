Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki çocuk akıntıya kapıldı.

Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı,

Çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.