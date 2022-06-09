Adana'da sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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Adana'da sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi

09.06.2022 23:23
Adana'da sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan otomobil, metrelerce sürüklendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan otomobil, metrelerce sürüklendi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, yer yer sele yol açtı.

Turgutlu Mahallesi'nde Cumali Akıllı'ya ait park halindeki otomobil, sel sularına kapılarak nehir yatağına devrildi.

Sel sularının sürüklediği otomobil, 400 metre uzaklıkta ters dönerek durdu.

Sağanak nedeniyle belediyeye ait bazı tesisler de sular altında kaldı.

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Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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