Son Dakika Haberleri: Adana'da selde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Adana'da selde mahsur kalan kişi kurtarıldı

11 dakika önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sel nedeniyle ağaçlık alanda mahsur kalan kişi ve 10 keçisi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da selde mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sel nedeniyle ağaçlık alanda mahsur kalan kişi ve 10 keçisi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yağan yağmur nedeniyle sel oluştu.
Sel nedeniyle ağaçlık bir alanda 10 keçisiyle birlikte mahsur kalan Kadir Şahin, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Şahin ve 10 keçisi, AFAD ekiplerince kurulan kurtarma istasyonuyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.
Şahin, 112 Acil Servis ekibince sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18 Kaynak: AA
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