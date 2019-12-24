Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu. - Son Dakika

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Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu.
6 saat önce
Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:28 Kaynak: AA
Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu.
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