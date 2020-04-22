Adana'da sera içerisinde ve bahçede 186 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda iki farklı evin içerisinde ve bahçesinde saksılara ekili vaziyette 186 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek adına operasyonlarına hız kesmede devam ediyor. Narkotik polisleri, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi ve Kaşoba Mahallesinde ev içerisi ile bahçede Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.



Polis ekipleri, bunun üzerine iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında, Kurttepe Mahallesindeki villada yapılan aramada, evin içerisine yerleştirilen serada, 40 cm ile 110 cm boylarında 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin içerisinde Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan düzenekte ele geçirildi.



Kaşoba Mahallesindeki adreste ise, evin bahçesine ve saksılara ekili halde olan boyları 5 cm ile 85 cm arasında değişen 126 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Öte yandan, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA