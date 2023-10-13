Vicdansız torun, dedesini ve babaannesini demir kürekle darbetti

Adana'da Serhat O., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DEMİR KÜREKLE VURDU

Gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti.

KABURGALARINI KIRMIŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.