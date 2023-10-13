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Vicdansız torun, dedesini ve babaannesini demir kürekle darbetti - Son Dakika

Vicdansız torun, dedesini ve babaannesini demir kürekle darbetti

Son Güncelleme: 13.10.2023 10:18

Adana'nın Seyhan ilçesinde Serhat O., bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serhat O., bahçeden aldığı demir kürekle dede ve babaannesine saldırdı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Serhat O., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DEMİR KÜREKLE VURDU

Gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti.

KABURGALARINI KIRMIŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı dede ve babaannesini demir kürekle darbetti
Kaynak: DHA

Küçükdikili, Seyhan, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız torun, dedesini ve babaannesini demir kürekle darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vicdansız torun, dedesini ve babaannesini demir kürekle darbetti - Son Dakika
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