Alınan bilgiye göre, ailesiyle Nergizlik Baraj Gölü'nün kıyısına piknik yapmak için gelen Durmuş Gün (19), serinlemek için baraj gölüne girdi.

Kaynak: AA

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Son Dakika

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