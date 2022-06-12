Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Son Dakika
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Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

12.06.2022 23:12
Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Nergizlik Baraj Gölü'nün kıyısına piknik yapmak için gelen Durmuş Gün (19), serinlemek için baraj gölüne girdi.

Gün, gölde bir süre yüzdükten sonra çıkamadı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın dalgıç ekibi, gölde Gün'ün cesedine ulaştı. Gün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu
Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu - Son Dakika
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