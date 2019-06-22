Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu
57 dakika önce
Kuzenleriyle beraber DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen genç, suda kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
Kuzenleriyle beraber DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen genç, suda kayboldu. Adana
DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen 5 kuzenden 3'ü göle girdi. Yüzme bilmeyen 2 kişinin diğerlerine seyrettiği eğlence kabusa döndü. Gölde eğlenirken yorgun düşen Mert Kurt
(18) karaya çıkamadı. Kurt'un gölden çıkamaması üzerine kuzenleri polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisleri Kurt'un bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Dalgıçların 2 saat boyunca gerçekleştirdiği arama sonucunda Kurt'un bedenine ulaşılamadı.
Havanın kararmasından dolayı çalışmalarına son veren su altı polisleri, yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarına devam edecek. - ADANA
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