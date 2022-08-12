Sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun ailesi feryat etti - Son Dakika
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Sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun ailesi feryat etti

12.08.2022 12:20
Sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun ailesi feryat etti

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kaybolurken, ailesinin kanal kenarına gelip feryat etmesi yürekleri dağladı.

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kaybolurken, ailesinin kanal kenarına gelip feryat etmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Abdullah Bucak (10), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşi Adile Bucak ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki "Her nefis ölümü tadacaktır" yazısı dikkat çekti.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun ailesi feryat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki çocuğun ailesi feryat etti - Son Dakika
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