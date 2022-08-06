Kaza, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi 'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen servis sürücüsü kullandığı 01 S 0256 plakalı aracı ile 01 AKJ 727 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kıyıboyu Caddesi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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