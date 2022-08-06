Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı

06.08.2022 02:43
Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı

Adana'da servis ile otomobilin karıştığı kazada aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Adana'da servis ile otomobilin karıştığı kazada aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen servis sürücüsü kullandığı 01 S 0256 plakalı aracı ile 01 AKJ 727 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

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Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Kıyıboyu Caddesi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobil ile servis çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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