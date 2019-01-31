Son Dakika Haberleri: Adana'da Servis Midübüsü İş Makinesiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var (1)

Adana'da Servis Midübüsü İş Makinesiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var (1)

1 saat önce

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı.

Adana'da Servis Midübüsü İş Makinesiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var (1), System.String[]
ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, Güncel
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