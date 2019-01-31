Adana'da Servis Midübüsü İş Makinesiyle Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var (1)
1 saat önce
ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı.
ADANA'nın merkez Yüreğir
ilçesinde Solaklı
Mahallesi Karataş
yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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