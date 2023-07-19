Adana'da sevgili dehşeti... Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı - Son Dakika
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Adana'da sevgili dehşeti... Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı

19.07.2023 14:20

Adana'da kendisinden ayrılan sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayayan şahıs dehşet saçtı. Şahıs bir süre sonra polis tarafından etkisiz hale getirip gözaltına alındı. Olay, Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şüpheli, kız arkadaşını aracına bindirerek istasyona götürdü ve burada bıçakla tehdit etti. Polis ekipleri müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralanan kız arkadaşa sağlık görevlileri müdahale etti. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da sevgili dehşeti... Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı

ADANA - Adana'da kendisinden ayrılan sevgilini rehin alıp boğazına bıçak dayayan şahıs dehşet saçtı. Şahıs bir süre sonra polis tarafından etkisiz hale getirip gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce Sibel K., arkadaşlık yaptığı ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Bilal S.'den ayrıldı. Bilal S. dün öğle saatlerinde kız arkadaşını yolda gördü ve son kez konuşmak istediğini söyledi. İlk önce tereddüt eden genç kız, Bilal S.'nin kullandığı 01 RU 896 plakalı aracına bindi. Şüpheli yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp Sibel K.'nın boğazına dayadı.

Durumu gören istasyon görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın çevresini kuşatan ekipler çılgın adamı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K., gözyaşı dökerken, ekipler şüphelinin bir an dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdi. Kolundan ve boğazında hafif bıçak izleri olan Sibel K.'ya ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Polislere Bilal S. ile sevgili olduğunu ancak bir süre önce ayrıldığını ifade eden Sibel K., "Yolda yürüyordum. Aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim. Benzin alacağını söyleyerek istasyona girdi ve park ettikten sonra bıçağı boğazıma dayadı. Bana 'Ben den ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek bıçakla boğazımda ve kolumu çizdi. Zaten kendisi uyuşturucu bağımlısı. Kendisini istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Etkisiz hale getirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sevgili dehşeti... Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı - Son Dakika


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