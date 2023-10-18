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Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:59

Adana'da bir şüpheli, sevgilisini boğmaya çalıştı. Şüpheli daha sonra genç kıza yardım etmek isteyen bir kişiyi öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs sokakta da 3 kişiyi yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adana'da Ahmet Can Geben (29), tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi (28) boğmaya çalıştı, ardından yardım etmek isteyen kaldığı aparttaki Saadettin Tangüner'i (58) pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan şüpheli, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP BOĞMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı. Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S. Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi. Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı

SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi. Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı
Kaynak: DHA

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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