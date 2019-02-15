Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Adana
'da, Seyhan Baraj Gölü
'nde erkek cesedi bulundu. Çatalan
Batı Köprüsü'nden geçenler, gölde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, uzun süredir suda olduğu belirlenen cesedi tekneye aldı. Güney Marina
'ya çıkarılan, üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Polis
, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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