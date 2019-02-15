Son Dakika Haberleri: Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Çatalan Batı Köprüsü'nden geçenler, gölde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, uzun süredir suda olduğu belirlenen cesedi tekneye aldı.

Güney Marina'ya çıkarılan, üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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