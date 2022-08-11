Baraj gölünde alabora olan yelkenliden düşüp, kayboldu

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yelkenliden suya düşen 2 kardeşten Mehmet Davran, kayboldu. Davran için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Mehmet Davran ile kardeşi Metin Davran'ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Suya düşen kardeşlerden Mehmet Davran bu sırada fenalaştı. Ağabeyini kurtarmak isteyen Metin Davran, rüzgar ve dalgalar yüzünden başarılı olamadı. Mehmet Davran gözden kaybolurken, Metin Davran da yelkenliye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Tekneyle kurtarılan Metin Davran, kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Mehmet Davran için arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Mehmet Davran'ın ailesi ve yakınları da gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Havanın kararmasıyla su altı polisleri arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde çalışmaların yeniden devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.