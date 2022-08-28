Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu

28.08.2022 09:52
Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 09:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement