Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı - Son Dakika

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Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı
6 saat önce
Adana'da, gezmek için gittiği tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne düşen engelli kadın kurtarıldı.
Adana'da, gezmek için gittiği tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne düşen engelli kadın kurtarıldı.
Suriye uyruklu Ayna Havur (50), akülü engelli sandalyesiyle gittiği Taşköprü'den suya baktığı sırada Seyhan Nehri'ne düştü.
Köprüde devriye gezen polis ekiplerinin, haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Bu sırada balık tutan bir vatandaşın kayığına binen polis ekipleri, kadını sudan çıkardı.
Havur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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