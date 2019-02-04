Adana'da Seyir Halindeki Araç Yandı
51 dakika önce
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, seyir halindeki otomobil yandı.
Adana
'nın Karaisalı
ilçesinde, seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Necalin Hankaş yönetimindeki 01 EA 313 plakalı otomobil, Adana Karaisalı kara yolunda aracın gösterge kısmındaki elektrik kablolarının şase yaparak tutuşması sonucu alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:33 Kaynak: AA
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