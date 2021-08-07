Seyir halindeki hafif ticari araç yandı - Son Dakika

Deniz Akmeşe yönetimindeki 01 ADB 226 plakalı hafif ticari araç, Bahçeşehir Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

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Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti