Seyir halindeki hafif ticari araç yandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Deniz Akmeşe yönetimindeki 01 ADB 226 plakalı hafif ticari araç, Bahçeşehir Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden Akmeşe, yol kenarında durdurduğu araçtan indi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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