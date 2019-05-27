Son Dakika Haberleri: Adana'da seyir halindeki otobüs yandı

Adana'da seyir halindeki otobüs yandı

5 saat önce

Adana'da seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı.

Adana'da seyir halindeki otobüs yandı, System.String[]
Adana'da seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Baraj Yolu'nda, İsmail Pekşen'in kullandığı 01 J 0158 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden otobüs şoförü, araçtaki yolcuları indirerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, otobüste maddi hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:51 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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