Adana'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Adana'da seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Ceyhan ilçesi istikametine 01 ASN 59 plakalı otomobiliyle ilerleyen Ahmet Çelen, aracının ön bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Çelen'in yol kenarına park ettiği otomobil kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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